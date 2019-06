Empfehlung - Meyer Werft investiert 40 Millionen Euro in Papenburg

Papenburg „Auf der vorgesehenen Fläche an der Kreisstraße 158/Rheiderlandstraße ist der notwendige Bodenaustausch bereits erfolgt“, teilte die Werft mit. Auf dem Areal ist mit großen Pumpen ein Wasser-Sand-Gemisch aufgespült worden. Der Sand ist von der Baufirma Johann Bunte aus Papenburg in Vellage auf der anderen Seite der Ems dem Boden entnommen worden. Zur Größe des Grundstücks machte die Werft bislang keine Angaben. Im Mai 2018 hatte Werftchef Bernard Meyer jedoch bestätigt, dass das Unternehmen im Hafenerweiterungsgebiet bereits elf Hektar gekauft habe, um dort eine Logistikhalle für alle drei Werftstandorte zu errichten. „Wir müssen unsere Logistik auf ganz neue Beine stellen. Da sind wir jetzt in der Planung“, erklärte Meyer damals.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/meyer-werft-investiert-40-millionen-euro-in-papenburg-304362.html