Meyer-Werft baut Rohre künftig auch in Litauen

Papenburg Wie die Werft am Freitag mitteilte, hat sie dazu ein Unternehmen namens Meyer Stengel Tubes UAB mit Sitz in der litauischen Hauptstadt Vilnius gegründet. Das Unternehmen, das der Werft zufolge aus einer langjährigen Partnerschaft mit der Firma Stengel hervorging, soll ab 2020 alle drei Meyer-Standorte mit sogenannten Rohrisometrien beliefern. Die Rohr- oder Rohrleitungsisometrie ist eine technische Zeichnung in Form einer isometrischen Darstellung für die Planung und den Bau von Rohrleitungen, in diesem Fall für Kreuzfahrtschiffe.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/meyer-werft-baut-rohre-kuenftig-auch-in-litauen-307668.html