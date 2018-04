Empfehlung - Messerstecherei in Sögel: 66-Jähriger ist außer Lebensgefahr

gn Sögel. In einer Wohnung im emsländischen Sögel kam es am Donnerstag, 5. April, gegen 4 Uhr morgens, zu einer Messerstecherei. Ein 66 Jahre alter Mann wurde dabei durch mehrere Messerstriche lebensgefährlich verletzt. Vor Ort traf die Polizei auf den 27 Jahre alten Tatverdächtigen an, der mit dem Verletzten in der Wohnung wohnte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück hat der Richter des Amtsgerichts Osnabrück am heutigen Freitag einen vorläufigen Unterbringungsbefehl gegen den 27 Jahre alten Tatverdächtigen erlassen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist nicht auszuschließen, dass er zum Tatzeitpunkt schuldunfähig war. Aufgrund einer erheblichen Alkoholintoxikation zum Vorfallszeitpunkt, einer mutmaßlichen Drogenabhängigkeit und einer bestehenden schweren psychischen Erkrankung sei die Schuldfähigkeit des 27-Jährigen fraglich. Der Unterbringungsbefehl erging wegen gefährlicher Körperverletzung. Weil der Beschuldigte versucht habe, den 66-Jährigen zu retten, liege möglicherweise ein Rücktritt vom Versuch des Totschlags vor, so die Staatsanwaltschaft. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/messerstecherei-in-soegel-66-jaehriger-ist-ausser-lebensgefahr-231612.html