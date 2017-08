Messer am Rücken: Radfahrer in Meppen ausgeraubt

gn Meppen. An der Herzog-Arenberg-Straße ist am Sonntagabend ein 30-Jähriger von zwei Männern überfallen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, war das Opfer gegen 22 Uhr mit dem Fahrrad unterwegs. In Höhe einer Bahnüberführung wurde er von zwei bislang unbekannten Personen aufgefordert anzuhalten.

Einer der jungen Männer fragte nach einer Zigarette, zeitgleich trat der zweite von hinten an den Radfahrer heran. Der Täter drückte dem 30-Jährigen ein Messer in den Rücken und forderte Bargeld. Das Opfer händigte einen geringen Betrag aus. Danach flüchteten die Täter in Richtung Haselünner Straße. Einer der Männer wird als 17 bis 18 Jahre alt, etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er ist vermutlich deutscher Abstammung. Bekleidet war er mit einer schwarzen Lederjacke, einer Jeanshose und einer schwarzen Basecap. Der zweite Täter ist etwas kleiner, schlanker, etwa gleich alt und ebenfalls deutscher. Er trug ein langes kariertes Hemd und schwarze Turnschuhe. In der rechten Hand hielt der Täter ein etwa 20 Zentimeter langes Jagdmesser. Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 05931 9490 bei der Polizei Meppen zu melden.