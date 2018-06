Empfehlung - Meppenerin absolviert Freiwilligendienst in Jordanien

Meppen „Ich will was anderes kennenlernen, eine andere Kultur. Und ich finde Arabisch schön“: Ihre Hauptantriebsfeder, das wird im Gespräch mit der 19-Jährigen schnell deutlich, ist die Neugier. Lotte Stahl ist gespannt darauf, ins Leben in Jordanien einzutauchen, neuen Leuten zu begegnen, deren Alltag und Bräuche zu erleben, deren Sprache zu lernen. Der Freiwilligendienst scheint dafür ein passgenauer Rahmen zu sein, denn das Praktische liegt ihr, während sie mit grauer Theorie weniger anfangen kann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/meppenerin-absolviert-freiwilligendienst-in-jordanien-239158.html