Meppener nach Schlägen und Tritten in Lebensgefahr

gn Meppen. Der Mann war zwischen 0.10 und 0.30 Uhr auf dem Rückweg von einer Firmenfeier. „Im Bereich der Kuhstraße, in Höhe des „Hotel von Euch“, kam er mit seinem Fahrrad auf eine Gruppe von sechs bis sieben Fußgängern zu. Als er an diesen vorbeifahren wollte, wurde er unvermittelt vom Fahrrad gezogen“, berichtete die Polizei am Sonntag. „Er stürzte zu Boden und wurde von den unbekannten Tätern mit Fäusten und Füßen traktiert. Das Opfer wurde dabei mehrfach durch Tritte am Kopf getroffen.“

Der 52-jährige Mann schaffte es nach der Tat noch selbstständig nach Hause und legte sich schlafen. Am nächsten Morgen erzählte er seiner Frau von dem Vorfall. Sie fuhr ihn dann wegen der augenscheinlich sehr schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus. „Die Ärzte stellten zahlreiche Frakturen im Gesicht fest und legten das Opfer umgehend ins künstliche Koma. Es besteht Lebensgefahr“, so die Polizei.

Den Beamten liegen bislang lediglich die Angaben vor, die das Opfer gegenüber seiner Frau machen konnte. Zu den Tätern ist bislang nichts bekannt. Sie suchen dringend Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder sonst Angaben zu der Tätergruppe machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 05931 9490 bei der Polizei Meppen entgegengenommen.