Empfehlung - Meppener Goa-Festival soll ein Fest für alle werden

Meppen. Die Veranstalter hinter dem Goa- und Psytrance-Festival „Synaptic Eclipse“, welches erstmalig im vergangenen Jahr im Funpark in Meppen stattfand, sind Felix Geber und Christian Krogull. Geber ist 31 Jahre, Krogull 26 Jahre alt. Beide kommen aus Lingen. Ihre Liebe zur elektronischen Musik entdeckten sie schon früh. 2016 waren beide auf einer Musikveranstaltung in Großenkneten bei Oldenburg und beschlossen daraufhin, ein eigenes Festival aus der Taufe zu heben. „Wir wollten unbedingt in unserer Heimatregion bleiben und haben uns nach geeigneten Orten im Emsland umgesehen“, schildert Geber.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/meppener-goa-festival-soll-ein-fest-fuer-alle-werden-226973.html