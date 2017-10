Empfehlung - Meppen: Zehnjährige nach Unfall lebensgefährlich verletzt

gn Meppen. Am Samstagnachmittag ist es auf der Süd-Nord-Straße bei Meppen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein zehnjähriges Mädchen wollte dort gegen 15.30 Uhr zu Fuß die Straße überqueren. Sie ging dabei durch eine Autoschlange, die an einer Ampelkreuzung stand. Beim Heraustreten aus die Schlange übersah sie auf der Gegenfahrbahn den Mercedes Benz eines 56-Jährigen aus Haren. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Kind. Die Zehnjährige wurde durch den Aufprall gegen ein weiteres Auto in der Fahrzeugschlange geschleudert und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/meppen-zehnjaehrige-nach-unfall-lebensgefaehrlich-verletzt-211968.html