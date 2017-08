Mehrere Verletzte bei Brand in Pflegeheim

gn Twist. In der Nacht zum Montag hat es gegen 00.00 Uhr in einem Pflegewohnheim im Ortsteil Bült an der Straße Auf dem Bült gebrannt, teilt die Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war in einem Zimmer eines Bewohners im ersten Obergeschoss aus unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Der Bewohner konnte mit schweren Brandverletzungen aus dem Zimmer gebracht werden und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei weitere Bewohner erlitten Rauchgasvergiftungen und mussten ebenfalls mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten insgesamt 30 weitere Personen aus dem Wohnhaus evakuiert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Twist, die von den Feuerwehren aus Schöninghsdorf und Meppen unterstützt wurden, konnte das Feuer rasch löschen.

Der linke Gebäudeteil ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Bewohner wurden vorübergehend in andere Pflegeeinrichtungen untergebracht. Die Höhe des Sachschadens steht nicht fest.