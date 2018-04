Mehr Imker und Bienen – aber die Sorgen bleiben bestehen

Die Imkerwelt aus Weser-Ems hat sich in Haren und Twist getroffen. Den Bienen fehle es vor allem im August und September an Nahrung. Probleme bereiteten möglicherweise die Neonicotinoide, also hochwirksame Insektizide, hieß es bei einer Versammlung.