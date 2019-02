Empfehlung - Mehr Geld für die Kultur im Emsland und in der Grafschaft

HarenSo laufen beim Projekt „Grenzkultur“ unter der Federführung der Emsländischen Landschaft zurzeit 30 Kleinprojekte und Workshops in Partnerschaft mit dem Emslandmuseum Lingen, der Provinz Drenthe und K & C (Kunst & Cultuur). Hierbei wird immaterielles Kulturerbe in der Grenzregion erforscht. Während die Hauptpartner dafür 120.000 Euro aufbringen, steuert die Europäische Union aus dem Interreg-Programm 268.000 Euro bei. Das Euregio-Projekt „Kunstverbindung“ dient ebenfalls dem Austausch zwischen Deutschland und den Niederlanden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/mehr-geld-fuer-die-kultur-im-emsland-und-in-der-grafschaft-280467.html