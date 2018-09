Empfehlung - Mediendirektor fordert auf Kirchenkreistag „Storytelling“

Sögel Nach einem „Smartphonegottesdienst“ in der lutherischen Markuskirche, konnten die Delegierten der 27 lutherischen Gemeinden sich mit dem 44-jährigen Kommunikationsplaner Klaus Motoki Tonn austauschen. Die drei Buchstaben EMA stehen für „Evangelische Medienarbeit“. Und genau darum ging es vor Kurzem auf dem 20. Kirchenkreistag in Sögel. Als Gastredner referierte der neue Mediendirektor der Landeskirche, Klaus Motoki Tonn. Nach einem „Smartphonegottesdienst“ in der lutherischen Markuskirche, konnten die Delegierten der 27 lutherischen Gemeinden sich mit dem 44-jährigen Kommunikationsplaner austauschen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/mediendirektor-fordert-auf-kirchenkreistag-storytelling-256789.html