Max Giesinger: Konzert in der Osnabrück-Halle erneut verlegt

Osnabrück Das für den 30. November geplante Konzert „Die Reise“ von Max Giesinger in der Osnabrück-Halle wird coronabedingt auf den 10. April 2021 verlegt, teilt der Veranstalter mit und erklärt: „Nachdem die ursprünglich für das Frühjahr geplante Tournee durch die Konzertverbote im Zuge der Corona-Pandemie abgebrochen und verschoben werden musste, ist inzwischen klar, dass Großveranstaltungen auch in diesem Herbst noch nicht wieder stattfinden dürfen. Doch Reisende lassen sich bekanntlich ungern aufhalten. Wir bleiben also optimistisch und haben einen neuen ,Reisezeitraum‘ gefunden.“ Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit.