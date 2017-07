Matthias Schweighöfer sagt Auftritt in Lingen ab

Lingen. Er bleibt dann offensichtlich doch mehr dem Film als der Musik verbunden: Matthias Schweighöfer hat aufgrund von „unaufschiebbaren Dreharbeiten“ zehn von 19 weiteren Konzerten seiner „Lachen Weinen Tanzen“-Tour 2017 abgesagt, darunter auch den Auftritt am 17. Dezember in der Emslandarena in Lingen.

Das hat die Live Legend Konzertagentur GmbH mitgeteilt. Aufgrund eines Filmprojekts müsse Matthias Schweighöfer bedauerlicherweise Konzerte seiner Tour absagen, heißt es in der Pressemitteilung der Agentur. Der Filmproduzent, Regisseur, Schauspieler und Musiker bedauere es sehr, dass nun unaufschiebbare Dreharbeiten mit den Konzertterminen kollidieren und ihn zu den Absagen zwingen.

Auf Nachfrage bestätigte die Agentur Live Legend, dass aus diesem Grund insgesamt zehn Konzerte abgesagt wurden: Nicht auftreten wird Schweighöfer in Hannover (2. Dezember), Stuttgart (4. Dezember), Saarbrücken (5. Dezember), Oberhausen (6. Dezember), Bremen (10. Dezember), Köln (13. Dezember), Kempten (14. Dezember), Bielefeld (16. Dezember), Lingen (17. Dezember) und Nürnberg (20. Dezember). Ersatztermine gibt es für diese Konzerte nicht. Karten können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, an denen sie gekauft wurden.

Übrig bleiben von den restlichen Auftritten der Schweighöfer-Tour in diesem Jahr demnach noch neun Konzerte: Chemnitz (8. Juli), Dresden (2. September), Berlin (3. September), München (30. November), Mannheim (1. Dezember), Hamburg (9. Dezember), Rostock (12. Dezember), Erfurt (21. Dezember) und Magdeburg (22. Dezember).