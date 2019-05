Markus Krebs brennt in Emslandarena Feuerwerk an Witzen ab

Am Freitag ging man zum Lachen nicht in den Keller, sondern zu Markus Krebs in die Emslandarena. Über 3000 Besucher sorgten für ein ausverkauftes Haus, das der Ruhrpott-Komödiant über gut zwei Stunden mit unzähligen Witzen bestens unterhielt.