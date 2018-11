Empfehlung - Margarinefiguren: Überraschungseier des Wirtschaftswunders

Emsbüren Während seiner in Emsbüren verbrachten Kindheitstage sammelte der in Schlesien geborene und seit vielen Jahren in Münster-Wolbeck als Steuerberater arbeitende Gerd-Peter Bragulla die nur wenige Zentimeter großen Figuren. Wie viele verlor er später das Interesse an den aus gepresstem Molkeneiweißpulver und Harz bestehenden Figuren. Vor gut 20 Jahren wurde ihm dann auf einem Flohmarkt in Gremmendorf eine Kiste dieser Figuren angeboten. Sein Jagd- und Sammelinstinkt war geweckt. Heute besteht seine Sammlung aus mehr als 20.000 Figuren, die er in seinem Haus in mehr als 50 Vitrinen und Wandschränken präsentiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/margarinefiguren-ueberraschungseier-des-wirtschaftswunders-268682.html