Mann wirft Mädchen in Meppen in einen Bach

gn/lni Meppen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, spielten die Sechsjährige und ihre elf Jahre alte Schwester am Donnerstagnachmittag auf einem Spielplatz in Meppen, als sie von dem etwa 50-Jährigen angesprochen wurden. Der Mann forderte die Sechsjährige auf, zu ihm zu kommen – als sie vor ihm stand, hob er sie nach Angaben der Polizei über einen Jägerzaun und schmiss sie in einen angrenzenden Bach. Als die Elfjährige ihrer Schwester zu Hilfe eilte, boxte er ihr in den Bauch und schubste sie zu Boden. Dann flüchtete er über ein Feld. Die beiden Kinder wurden leicht verletzt.

Die Polizei sucht nun nach dem korpulenten Mann. „Der Täter wird als etwa 50 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß beschrieben. Er ist von korpulenter Statur, hat volles braun-blondes Haar und trägt eine Brille. Zur Tatzeit trug er ein schwarz-grünes T-Shirt, eine schwarze Jeanshose und braune Schuhe. Der Mann ist vermutlich von deutscher Herkunft“, berichtet die Polizei. Möglicherweise habe der Täter eine Tätowierung auf dem rechten Handrücken.

Eine Sofortfahndung nach dem Unbekannten blieb zunächst ohne Ergebnis. Die Ermittler gehen aktuell konkreten Hinweisen nach, bitten aber weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 05931 9490 bei der Polizei Meppen zu melden.