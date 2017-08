Mann wird von Betonpfeiler erschlagen

gn Freren. Auf der Baustelle eines Windparks an der Schapener Straße im Frerener Ortsteil Setlage ist am Dienstagmittag ein Mitarbeiter eines Bauunternehmens aus Bremerhaven ums Leben gekommen, teilt die Polizei mit. Der 37-jährige Pole mit Wohnsitz in Freiburg an der Elbe geriet aus bislang ungeklärter Ursache unter einen umstürzenden Betonpfeiler.

Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Ob ein Fremdverschulden am Tode des Arbeiters vorliegt, ist nach aktuellem Stand nicht bekannt. Polizei und Gewerbeaufsichtsamt haben ihre Ermittlungen aufgenommen.