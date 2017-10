Mann greift nach Beziehungsstreit Polizisten an

gn Spelle. Ein Mann soll am Dienstagabend in Spelle zwei Personen – darunter einen Polizisten – verletzt haben. Der 33-Jährige soll sich mit seiner 31-jährigen Freundin zunächst auf der Annenstraße gestritten haben. Als ein Zeuge den Streit schlichten wollte, soll er von dem 33-Jährigen angegriffen und mehrfach mit dem Fuß in den Unterleib getreten worden sein. Auch den alarmierten Polizeibeamten gelang es nicht, den hochaggressiven Mann nachhaltig zu beruhigen.

Als ihm mitgeteilt wurde, dass er die Polizisten zur Dienststelle begleiten müsse, griff er diese mit erhobenen Fäusten an, berichtet die Polizei. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray wurde der Angreifer überwältigt und anschließend gefesselt. „Dabei wehrte er sich durch Treten und Schlagen so stark, dass einer der Beamten dadurch leicht verletzt wurde“, sagte ein Polizeisprecher. Außerdem soll er die Polizisten fortwährend bedroht und beleidigt haben.

Der 33-Jährige wurde zur Dienststelle nach Lingen gefahren, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Rest der Nacht verbrachte er in der Ausnüchterungszelle. Er wird sich nun wegen Körperverletzung in zwei Fällen, Widerstandes gegen Polizeibeamte sowie Bedrohung und Beleidigung verantworten müssen.