Mann entblößt sich vor 80-Jähriger

gn Haselünne. Eine 80-Jährige ist am Dienstagnachmittag an der Löninger Straße in Haselünne von einem mutmaßlichen Exhibitionisten belästigt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 16.45 Uhr mit ihrem Hund auf dem Rückweg von einem Spaziergang am Haselünner See. Auf dem Gehweg entlang der Bundesstraße 213 etwa in Höhe des Rathauses zwischen Plesseparkplatz und Seniorenheim näherte ihr sich ein Mann auf einem Fahrrad.

Er hielt einige Meter vor ihr an und zeigte ihr bei geöffneter Hose sein Glied. Die Seniorin erkannte in der näheren Umgebung einen Bekannten und rief diesen zur Hilfe. Der Tatverdächtige flüchtete.

Er wird als etwa 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß beschrieben. Er hat ein schmales, sehr markantes Gesicht und ist, wie die Polizei formuliert, „von vermutlich südländischer Abstammung“. Zur Tatzeit trug er ein Basecap und dunkle Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05961 955820 bei der Polizei Haselünne zu melden.