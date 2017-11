Männergruppe greift wahllos Passanten an

gn Sögel. Gleich mehrere Körperverletzungen in Sögel gehen nach Angaben der Polizei auf das Konto einer Gruppe Männer.

Demnach ist es am frühen Sonntagmorgen auf der Clemens-August-Straße zu mehreren Körperverletzungen gekommen. Eine bislang unbekannte Männergruppe griff dabei offenbar wahllos Passanten an. Gegen 4 Uhr wurden zunächst ein Mann und zwei Frauen in Höhe des Amtsbrunnens von der Gruppe angesprochen und um Feuer gebeten. Als ein Achtzehnjähriger den Männern ein Feuerzeug reichen wollte, griffen diese ihn unvermittelt an. Er wurde mit Faustschlägen und Fußtritten traktiert und erlitt dabei mehrere Gesichtsverletzungen. Auch weitere Einzelpersonen, die kurze Zeit später hinzukamen, wurden von der Männergruppe attackiert. Ein 21-jähriger Mann wurde dabei ebenfalls im Gesicht verletzt. Als die Angreifer dann mitbekamen, dass Zeugen die Polizei verständigt hatten, ergriffen sie umgehend die Flucht. Die Ermittlungen nach den Tätern laufen. Die beiden Opfer und mehrere Zeugen geben an, dass es sich bei den Männern offenbar um Osteuropäer gehandelt hat. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel zu melden.