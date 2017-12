Männer verfolgen Zwölfjährige bei Meppen

gn Rühle. Wie die Polizei mitteilt, ist es am Dienstagnachmittag an der Emslanger Straße in Rühle zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall gekommen. Ein zwölfjähriges Mädchen war dort gegen kurz vor 15 Uhr mit dem Fahrrad in Richtung Rühler Dorfstraße unterwegs.

Ihr kam dort ein dunkler, älterer Kleinwagen entgegen. Der Fahrer stoppte das Auto neben ihr und forderte sie auf, zum Auto zu kommen. Weil sie es sofort mit der Angst zu tun bekam, drehte das Mädchen um und fuhr schnell davon. Der Fahrer des dunklen Autos stieg aus dem Fahrzeug aus und lief dem Kind einige Meter hinterher. Die Zwölfjährige fuhr sofort nach Hause und berichtete ihren Eltern von dem Vorfall.

Der Fahrer wird als etwa 35 Jahre alt und von normaler Statur beschrieben. Er hatte blondes, ohrlanges Haar. Bekleidet war er mit einem dunklen Strickpulli und einer viel zu großen dunklen Jeanshose. Er sprach akzentfreies Deutsch und machte einen sehr ungepflegten Eindruck. In dem Auto saß ein etwa gleichaltriger Beifahrer. Er hatte eine Glatze.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05931 9490 bei der Polizei Meppen zu melden.