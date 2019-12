Empfehlung - Mächtige Rotbuche in Lingen erhält Hilfe

Lingen Näheres führte in der Ausschusssitzung der Leiter des Bauhofes, Christian Schulte, aus. „Das Problem liegt in der stark versiegelten Fläche", verwies Schulte auf den verdichteten Boden ringsum, der zu wenig Wasser an die Wurzeln des Baumes dringen lässt. Auch das wöchentliche Wässern im Sommer und das Einbringen von Dünger habe nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Baumsachverständiger Marc Wilde hatte eine „vorzeitige Vergreisung der Oberkrone sowie eine beginnende Vergreisung der Unterkrone" festgestellt, so die Verwaltung. Das Absterben der Endverzweigung in der Oberkrone schreite zügig voran. Rindenrisse und Rindenablösungen würden auf ein voranschritten der Eintrocknung hinweisen.(...)