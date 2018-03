Empfehlung - LVD Krone in Spelle vergrößert Vertriebsgebiet

Spelle. Der Landwirtschaftliche Vertriebsdienst (LVD) Bernard Krone in Spelle vergrößert sein Vertriebsgebiet. Der Spezialist für Landmaschinen-Handel übernimmt den John-Deere-Partner Drees Hanse Agrartechnik mit Hauptsitz in Scharpitz in Mecklenburg-Vorpommern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/lvd-krone-in-spelle-vergroessert-vertriebsgebiet-227580.html