Empfehlung - Lutheraner diskutieren neue Kirchenverfassung

gn Lingen. Die Nachkriegsverfassung soll grundlegend erneuert werden und wird Grundlage für die gut 2,6 Millionen lutherischen Christen der Hannoverschen Landeskirche – die größte der evangelischen Landeskirchen Deutschlands. Anfang Mai 2017 hat der Verfassungsausschuss der Landessynode einen Entwurf der neuen Verfassung vorgelegt. Nach der Beratung in der Landessynode wurde der Entwurf unter anderem an alle Kirchenkreise versandt und darum gebeten, hierzu Stellung zu nehmen. Hochrangiger Gast und Hauptredner des Kirchenkreistags war Dr. Fritz Hasselhorn, Mitglied des Verfassungsausschusses der Landessynode. Hasselhorn sprach vor den Delegierten aus 27 Kirchengemeinden und erläuterte die Überlegungen, die zu geplanten Änderungen führen sollen. Nachdem er die Genese der Verfassungsentwicklung vom landesherrlichen Kirchenregiment bis zur Neuordnung nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute skizziert hatte, mahnte er die Herausforderungen für die Zukunft der Kirche an. „Kirche soll auch schon in der Verfassung einladende Kirche im Ursprung sein“, so Hasselhorn. Die Funktionen der Organe, Ämter und Gremien sollten überprüft und Strukturen zukunftsfähig gemacht werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/lutheraner-diskutieren-neue-kirchenverfassung-214586.html