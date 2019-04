Empfehlung - Luke Mockridge mit „Luckyland“ in ausverkaufter Emslandarena

Lingen Hamburg, Berlin, Köln – nein, Luke Mockridge und seine Crew haben sich für Lingen entschieden, um die Premiere ihrer dritten Deutschlandtour „Welcome to Luckyland“ gebührend zu feiern. Und er ist hier in der Emslandarena kein Unbekannter. „Innerhalb von zwei Tagen waren die beiden Shows hier in Lingen ausverkauft“, freut sich der 30-Jährige am Sonntagabend in der Emslandarena. 3500 Fans, vor allem junge Leute, wollten die neue Show des Comedians sehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/luke-mockridge-mit-luckyland-in-ausverkaufter-emslandarena-292252.html