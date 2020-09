So sieht es in einem Salzstock aus: Ein Spezialfahrzeug schlägt im Erkundungsbergwerk in Gorleben Salzbrocken von einer Wand. Die Salzstöcke Wahn, Lathen und Börger im Emsland sind laut Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung mögliche Atommüll-Standorte. Landrat Marc-André Burgdorf positionierte sich dagegen. Archivfoto: Rainer Jensen