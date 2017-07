LKW fährt auf der A31 in Pferdetransporter

gn Haren. Nach einem Unfall musste die Autobahn 31 zwischen Haren und Wesuwe am Mittwochmorgen stundenlang gesperrt werden. Polizeiangaben zufolge ist ein Lastwagen gegen fünf Uhr auf einen Pferdetransporter aufgefahren, der mit langsamer Geschwindigkeit auf dem Hauptfahrstreifen unterwegs war. Der Pferdetransporter kippte nach der Kollision auf die Seite. Ein Rettungswagen brachte die 34-jährige Fahrerin des Pferdetransporters ins Krankenhaus. Pferde haben sich nicht in dem Transporter befunden. Auch der Tanklastzug war unbeladen. Der Fahrer des LKW blieb Informationen der Polizei zufolge unverletzt. Weil durch den Unfall der Tank der Zugmaschine aufgerissen wurde, liefen mehrere Liter Diesel aus. Für die Reinigungsarbeiten der Fahrbahn musste die Autobahn in Fahrtrichtung Schüttorfer Kreuz bis 09.30 Uhr gesperrt werden.

