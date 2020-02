Empfehlung - Lingens Hunde haben jetzt 20.000 Quadratmeter Freilauffläche

Lingen Jahrelang haben Hundebesitzer für ihre Vierbeiner in Lingen eine Fläche gefordert, auf der für die Tiere kein Leinenzwang gilt. Politik und Verwaltung standen der Forderung zwar nicht ablehnend gegenüber, jedoch gab es immer ein Problem: Wo ist eine geeignete Fläche? Seitens der CDU in Lingen wurde zwar angeregt, eine entsprechende Fläche nahe des Finanzamtes bereitzustellen, doch der Vorschlag konnte nicht umgesetzt werden. Die Gründe: Zahlreiche Anwohner leben dort, in der Nähe ist ein Seniorenheim und ausreichend Parkplätze gibt es dort ebenfalls nicht. „Hunde machen auch mal Lärm und da soll sich keiner gestört fühlen“, bringt es Oberbürgermeister Dieter Krone auf den Punkt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/lingens-hunde-haben-jetzt-20000-quadratmeter-freilaufflaeche-343949.html