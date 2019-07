Empfehlung - Lingener Tafel sucht dringend ehrenamtliche Helfer

Lingen Sie lobte während der jüngsten Versammlung besonders das Engagement in den Tafeln in Trägerschaft in Freren, Haren, Lathen, Lingen, Spelle und Twist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/lingener-tafel-sucht-dringend-ehrenamtliche-helfer-306516.html