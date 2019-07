Empfehlung - Lingener reist zum Fliegenfischen nach Kanada

Lingen Die Wildnis Kanadas bietet ein atemberaubendes Panorama. Doch dafür ist der Lingener Udo Risau nicht hier. Schon seit dem frühen Morgen ist er zusammen mit drei anderen mit dem Boot auf dem Fluss Skeena River in der Provinz Britisch-Kolumbien im Westen Kanadas unterwegs. Mit hoher Geschwindigkeit geht es über das Wasser immer weiter von der Zivilisation weg. Die Geräusche des Windes und des Außenbordmotors übertönen alles. An eine Unterhaltung mit den Mitfahrern ist bei dem Getöse nicht zu denken. Doch viel zu erzählen gibt es gerade ohnehin nicht. Alle warten mehr oder weniger in sich gekehrt und voller Erwartungen, was der Tag bringen wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/lingener-reist-zum-fliegenfischen-nach-kanada-307684.html