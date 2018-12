Empfehlung - Lingener Rat einstimmig für Förderung von Lastenfahrrädern

Lingen Die Entscheidung des Rates der Stadt Lingen war einstimmig: Zum 1. Januar tritt die „Richtlinie der Stadt Lingen (Ems) zur Förderung des käuflichen Erwerbs von Lastenfahrrädern und Lastenpedelecs“ in Kraft. Was in Beamtendeutsch sperrig daher kommt, heißt für die Bürger: Wer sich ein Lastenfahrrad oder -pedelecs zum privaten Gebrauch kauft, kann bei der Stadtverwaltung einen Zuschuss von 25 Prozent des Kaufpreises beantragen. Maximal zahlt die Stadt 500 Euro. Pro Haushalt ist eine Förderung zulässig, einen Antrag kann nur alle drei Jahre gestellt werden. Im Haushalt der Stadt Lingen sind für die Förderung 20.000 Euro jährlich vorgesehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/lingener-rat-einstimmig-fuer-foerderung-von-lastenfahrraedern-271901.html