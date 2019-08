Lingener Oberbürgermeister dankt Stadtführerin Ingrid Korb

Lingen Dieses Mal war sie allerdings in eigener Sache unterwegs und im Rathaus der Stadt zu Gast: Oberbürgermeister Dieter Krone gratulierte der Lingenerin zum Dienstjubiläum und bedankte sich für ihren langjährigen Einsatz als Stadtführerin. Sie sei eine „herausragende Botschafterin“

„Ich habe meine Rolle einer der Figuren des Lingener Glockenspiels nachempfunden“, erklärte Ingrid Korb während des Gesprächs im Rathaus. Bereits seit 1993 habe sie als Mitarbeiterin des damaligen Verkehrsvereins Lingen, später LWT, Stadtführungen angeboten. 2002 haben sie dann nach neuen Ideen für Führungen gesucht und war bei dem Figurenspiel – dem Geschenk der Kivelinge an die Stadt anlässlich des Kivelingsfestes 2002 – fündig geworden.

Die Figuren zeigen einen Trommler, das Kivelingskönigspaar, den Kommandeur, den Bürgermeister, den Fahnenträger, den Kiveling und eben eine Bürgertochter: die Bürgerin Brigitte. Ihr Kostüm mit samt Korb hat Ingrid Korb auch der Figur des Glockenspiels nachempfunden. Die vielen Anekdoten, mit denen sie ihre Ausführungen ausschmückt, hat die mittlerweile 70-Jährige beim jahrelangen Schmökern in Geschichtsbüchern zusammengesammelt. So ist ihre Führung geprägt von vielen Anekdoten und den Geschichten hinter der Stadtgeschichte. Als gelernte Fremdsprachenkorrespondentin bietet Ingrid Korb ihre Führungen auch in englischer und spanischer Sprache an.

Noch rund ein Jahr wird Ingrid Korb ihre beliebten Stadtführungen anbieten, dann geht Lingens berühmte Bürgerin Brigitte in den wohlverdienten Ruhestand – zu erleben ist sie dann „nur“ noch als Figur auf dem Glockenspiel am historischen Rathaus.