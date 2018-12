Empfehlung - Lingener Kivelinge im Kulturerbe-Verzeichnis der Unesco

Lingen „Wir freuen uns gerade sehr. Das ist wie ein Ritterschlag“, sagte der 1. Vorsitzende und Kommandeur der Kivelinge, Nils Deymann, kurz nach Bekanntwerden der Neuigkeit auf Anfrage unserer Redaktion. Die Nachricht von der Aufnahme auf die bundesweite Vorschlagsliste verbreite sich wie ein Lauffeuer in sozialen Netzwerken, so Deymann. Die Kivelinge hätten zwar gewusst, dass im Dezember eine Entscheidung fallen sollte, einen genauen Termin hätten sie allerdings nicht gewusst, so Deymann: „Daher ist das eine Überraschung für uns.“ Der Kommandeur kündigte zugleich an, noch vor Weihnachten eine Feier zu organisieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/lingener-kivelinge-im-kulturerbe-verzeichnis-der-unesco-271240.html