Empfehlung - Lingener Kaufleute wehren sich gegen Verwaltungspläne

Lingen Die Lingener Kaufleute sind besorgt, dass die Realisierung der Pläne an der Lindenstraße mit dem Bau eines Edeka- und DM-Marktes und der Anordnung zusätzlicher Warengruppen in der Konsequenz zu einem weiteren Kundenrückgang in der Innenstadt führen werde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/lingener-kaufleute-wehren-sich-gegen-verwaltungsplaene-259539.html