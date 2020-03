Empfehlung - Lingener Jäger retten Freund auf der Jagd das Leben

Lingen Es ist Freitag, der 22. November 2019, gegen 11 Uhr. Seit einer halben Stunde sind etwa 35 Jäger auf der Treibjagd. Das Jagdglück ist ihnen bereits hold. Es scheint ein guter Tag zu werden, der abends im Heimathaus Darme gemütlich ausklingen soll. Doch es kommt alles ganz anders. Laute Rufe im Wald, einige Jäger hören sie, eilen in die Richtung. Auf dem Waldboden liegt ihr Jagdfreund, zusammengebrochen. Beherzt drehen sie ihn auf den Rücken, schauen in leblose Augen. Ihnen ist sofort klar, dass jede Sekunde zählt, um das Leben von Franz Wienöbst zu retten. „Es war gar nicht so einfach, ihn mit drei Personen entsprechend zu lagern und mit der Herzdruckmassage zu beginnen“, berichtet Wilhelm Peters. Die Jagdfreunde bleiben in dieser lebensbedrohlichen Situation besonnen, setzen den Notruf über 112 ab, reanimieren mit gut 100 Schlägen pro Minute im Rhythmus des Bee-Gees-Hits „Stayin‘ Alive“, was eine „wahnsinnige Kraftanstrengung war“, und halten so den Blutfluss aufrecht. Hinzu kommt die Beatmung, um den Körper mit Sauerstoff zu versorgen. Hermann Lucas sagt: „Wir haben wie ein Räderwerk funktioniert. Jeder hat nach seinem Wissen und Möglichkeiten dazu beigetragen, dass wir Franz wieder unter uns haben.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/lingener-jaeger-retten-freund-auf-der-jagd-das-leben-346165.html