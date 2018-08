Lingener Feuerwehr geht in Badezimmer auf Fledermausjagd

Die Feuerwehr hat sich in Lingen wieder einmal als Helfer in der Not erwiesen. Am frühen Donnerstagmorgen retteten die Einsatzkräfte eine Fledermaus, die sich in Lingen in eine Wohnung an der Brunnenstraße verirrt hatte, berichtet die Lingener Tagespost.