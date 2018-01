Empfehlung - Lingener Emslandhallen und Arena erfolgreich

Lingen. „Es kommt mir vor, als ob Katie Melua erst gestern gewesen wäre“, meint Florian Krebs mit Hinweis auf das Eröffnungskonzert der britisch-georgischen Sängerin in der neuen Arena am 30. November 2013. Krebs drückt mit diesem Satz aus, wie die große Veranstaltungsdichte, die die Arena, aber auch die Emslandhallen, an einem Standort produzieren, Zeiträume in der persönlichen Wahrnehmung verkürzen. Rund 200.000 Menschen zählen die Emslandhallen im Durchschnitt jährlich, 160.000 sind es in der Arena.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/lingener-emslandhallen-und-arena-erfolgreich-222017.html