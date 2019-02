Empfehlung - Lingener Brennelementefabrik zieht erste Bilanz nach Brand

Lingen Es war um 19.43 Uhr am Nikolausabend 2018, als der Brand eines Verdampfers für uranhaltige Flüssigkeiten für den mehrwöchigen Produktionsstopp in der Brennelementefabrik sorgte. Aufgenommen wurde der Fertigungsbetrieb erst wieder am 1. Februar 2019. „Wir haben nach dem Brand gesagt, dass wir uns Zeit nehmen“, sagt Krämer. In der Prioritätenliste von ANF stehe Sicherheit vor Qualität, Lieferterminen und Kosten an erster Stelle. Daher sei ein aufwendiger Prozess in Gang gesetzt worden, um eine Wiederholung des Zwischenfalls auszuschließen. „Dies erklärt die lange Zeit bis zur Wiederaufnahme der Produktion“, erklärt der technische Leiter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/lingener-brennelementefabrik-zieht-erste-bilanz-nach-brand-281111.html