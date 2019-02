Empfehlung - Lingener Bettwarenfabrik fertigt Daunendecken und Kissen

Lingen Vor einiger Zeit kam ein Musiker auf Christoph Albers zu. Die alten Fabrikhallen dort am Konrad-Adenauer-Ring, die würden doch bestimmt nicht mehr gebraucht und gute Proberäume hergeben. Der 63-Jährige blickt schelmisch, als er das erzählt, und lacht kurz auf. Denn das Beispiel zeigt, dass die meisten Lingener nicht wissen, dass dort, in alten Gemäuern an der Innenstadt, bis heute hochwertige Bettdecken und Kissen aus Daunen und Federn entstehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/lingener-bettwarenfabrik-fertigt-daunendecken-und-kissen-282561.html