Lingen zieht Karnevalsumzug vor: Sonntag, 16. Februar

Die Beteiligung an dem närrischen Spektakel in der emsländischen Stadt war in den vergangenen Jahren rückläufig. Offenbar spielte eine Rolle, dass der publikumsträchtige Rosenmontagszug im Nordhorner Stadtteil Blanke traditionell zeitgleich stattfand.