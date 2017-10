Empfehlung - Lingen soll als Ort exklusiver Rinder-Genetik bekannt werden

gn Lingen/Verden.Diese Auktion ist im niedersächsischen Verden bei der „Masterrind“ bereits lange als fester Hauptbestandteil im Veranstaltungskalender gesetzt und als ganz große Bühne für herausragende und besonders gute Kälber, Jungrinder und abgekalbte Färsen bekannt. Hier wird die „Crème de la Crème“ der Tiere aus dem gesamten Zuchtgebiet zu Höchstpreisen versteigert. Bieter sind meist selbst hoch angesehene Zuchtbetriebe, Investoren oder Zuchtverbände. Doch auch für jeden Milchviehhalter, der ganz neu in die Zucht einsteigen möchte, bietet sich die Gelegenheit, hochveranlagte genomisch getestete Tiere, schaufertige Färsen oder Nachkommen aus tiefen und exterieurstarken Kuhfamilien mit weltweiter Bekanntheit zu ersteigern. Zudem werden viele Kunden aus Süddeutschland, den Beneluxländern oder auch Südeuropa erwartet. Der Bieter des höchsten Gebotes an diesem Abend kann sich indes freuen: Die „Masterrind“ spendiert eine Prämie in Höhe von 1000 Euro, die auf den Kaufpreis gutgeschrieben wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/lingen-soll-als-ort-exklusiver-rinder-genetik-bekannt-werden-212780.html