Empfehlung - Lingen gegen Atommüll-Endlager in der Region

Lingen Hintergrund der Erklärung von Krone war die Berichterstattung in unserer Zeitung über die Anti-Atom-Organisation „ausgestrahlt“. Diese hat eine Deutschlandkarte veröffentlicht, in der 129 Orte eingezeichnet sind, die wegen ihrer Bodenbeschaffenheit für ein Atommüll-Endlager infrage kommen könnten. Das Emsland taucht mit fünf Standorten auf dieser Karte auf, unter anderem auch der Lingener Ortsteil Baccum. Ebenso genannt wird Lohne in der Grafschaft Bentheim.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/lingen-gegen-atommuell-endlager-in-der-region-263444.html