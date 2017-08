Lingen: Feuer an Schuppen greift auf Wohnhaus über

Lingen. In der Nacht zum Sonntag ist die Feuerwehr Lingen erneut zu einem Brandeinsatz gerufen worden. Einsatzort war wieder Laxten, wie schon in der vergangenen Woche.

In der Nacht zum Sonntag wurde die Feuerwehr um 3.32 Uhr alarmiert und nach Laxten in die Lengericher Straße 16 gerufen. Schon auf der Anfahrt konnte man von Weitem den Feuerschein sehen. Beim Eintreffen der ersten Fahrzeuge brannte dort ein Schuppen, in dem Brennholz gelagert war, in voller Ausdehnung.

Von der Feuerwehr wurden dort gelagerte Gasflaschen herausgeholt und in Sicherheit gebracht. Sofort wurde die Feuerwehr Baccum dazu gerufen, denn das Feuer schlug auf ein angrenzendes Wohnhaus in die Dachverkleidung über. Auch gingen durch die große Hitzeentwicklung mehrere Fensterscheiben zu Bruch.

Die fünf Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht, Personen kamen nicht zu Schaden. Eine sofort zwischen dem Schuppen und dem Wohnhaus aufgebaute Riegelstellung verhinderte Schlimmeres.

Neben dem Schuppen befand sich ein Carport, auch dieses fing im Dachbereich Feuer. Zur weiteren Unterstützung der Wehren wurde die Feuerwehr Holthausen dazu gerufen, denn das Holz musste komplett auseinandergezogen werden, um Glutnester abzulöschen. Bis in den frühen Morgenstunden war die Feuerwehr im Einsatz. Der Schuppen brannte bis auf die Grundmauer nieder.

Vor Ort waren die Feuerwehren Lingen, Baccum und Holthausen mit ca. 50 Wehrmännern und elf Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst zur Sicherung der Einsatzkräfte. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Lengericher Straße sowie die Josefstraße gesperrt.

Zur Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden. Nach Polizeiangaben entstand ein Gebäudeschaden in einer Höhe von mindestens 70.000 Euro. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Brandermittler der Polizei übernehmen die weitere Bearbeitung.

In der vergangenen Woche musste die Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag zum Brand eines Holzschuppens im Bereich der Kiesbergstraße ausrücken. Zwei Tage zuvor war an der Josefstraße ein Holzschuppen in Brand geraten.