Empfehlung - „Leoniden“ feiern mit 500 Fans im Alten Schlachthof

Lingen Jogginghosen und verrückte Tanzeinlagen sind die Markenzeichen der deutschen Indie-Rock-Band „Leoniden“. In den vergangenen Monaten eroberte die einstige Schülerband aus Kiel die Herzen der Indie-Rock-Fans im Sturm. Im Rahmen ihrer „Kids Will Unite“-Tour spielten die Musiker am Samstagabend vor ausverkauftem Publikum im Alten Schlachthof in Lingen. Es war eines der letzten Konzerte der rund ein Jahr langen Tournee.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/leoniden-feiern-mit-500-fans-im-alten-schlachthof--328614.html