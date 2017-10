Leitplanke als Sprungschanze: Auto bleibt an Brücke hängen

Spektakulärer Unfall auf der Nordhorner Straße in Lingen: Dort ist in der Nacht ein Geester mit seinem Auto verunglückt. Der Wagen geriet auf eine Leitplanke, hob dann ab zu einem Sprung über einen Radweg und blieb an einem Brückengeländer hängen.