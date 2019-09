Lehrer soll gute Noten für Demoteilnahme versprochen haben

Ein Lehrer der Gesamtschule Emsland soll Schülern, die an der Fridays-for-Future-Demonstration am 20. September in Lingen teilgenommen haben, dafür bessere Noten in Aussicht gestellt haben. Dies geht aus dem Chatverkehr von Eltern hervor.