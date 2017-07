Lebensgefährliche Ignoranz am Bahnübergang

gn Emsbüren. Offenbar aus reiner Bequemlichkeit oder Zeitgründen haben in den vergangenen Wochen immer wieder vermehrt Jugendliche und Erwachsene den Bahnübergang an der Emsstraße in Emsbüren trotz geschlossener oder sich senkender Schranken überquert, teilt die Bundespolizei mit. Dieser bei geschlossenen Schranken lebensgefährliche Weg verläuft direkt über die Hauptgleise der Bahnstrecke Rheine - Emden.

Der Polizei liegen zudem diverse Hinweise vor, dass von etlichen Verkehrsteilnehmern – auch Autofahrern – rote Ampeln an diesem Bahnübergang zunehmend ignoriert werden und der Bahnübergang auch noch passiert wird, selbst wenn sich die Schranken senken. Es kam bereits zu Unfällen und Berührungen zwischen den Fahrzeugen und den sich senkenden Schranken. Weiterhin sollen Fußgänger unter den bereits geschlossenen Schranken hindurch „geklettert“ sein, um auf die andere Straßenseite zu gelangen. Diese Vorfälle treten offenbar immer wieder rund um die Uhr auf.

Polizei appelliert an Vorbildfunktion

Ganz besonders Erwachsene und auch Jugendliche sollten sich ihrer Verantwortung bewusst sein. „Sie sollten Vorbild sein und gerade Kinder nicht zu solchen extrem selbstgefährdenden Handlungen animieren“, sagte ein Bundespolizeisprecher. Einige Anwohner zeigten sich sehr besorgt über die festgestellten Negativbeispiele.

Emsbüren: In den letzten Wochen haben vermehrt Menschen den Bahnübergang am Bahnhof Leschede überquert – trotz roter Ampel und gesenkten Schranken. Die Polizei spricht von einem lebensgefährlichen Verhalten. In nächster Zeit will sie dort verstärkt kontrollieren.

Bundespolizei und Landespolizei weisen in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich auf die Gefahren in und an den Bahnanlagen hin. Bahnanlagen und Eisenbahngleise dürfen nur an den dafür vorgesehenen Stellen – unter Beachtung einer besonderen Sorgfaltspflicht – betreten oder überquert werden. Neben der erheblichen Eigengefährdung bei unerlaubten Gleisüberschreitungen können bei Gefahrenbremsungen auch Reisende im Zug verletzt werden.

Strafanzeige, Bußgeld und Punkte möglich

In solchen Fällen muss der Verursacher dann sogar mit einer Strafanzeige rechnen. Darüber hinaus kann es zu zivilrechtlichen Schadensersatzforderungen der Eisenbahnverkehrsgesellschaft kommen. Die Deutsche Bahn setzt ihre Schadensersatzforderungen in der Regel als vollstreckbare Titel auf 30 Jahre aus. Entsprechende Verstöße können teilweise mit erheblichen Bußgeldern bis 700 Euro und Punkten beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg sowie Fahrverboten geahndet werden.

Über 90 Prozent der Kollisionen an Bahnübergängen sind dabei auf das Fehlverhalten der Straßenverkehrsteilnehmer zurückzuführen. Leichtsinn, Unaufmerksamkeit und Unkenntnis spielen hierbei oftmals eine große Rolle. Die Landes- und Bundespolizei werden weiterhin verstärkt Überwachungsmaßnahmen durchführen. Hinweise können an die Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim unter 05924 78920 oder an die Polizei Emsbüren unter 05903 214 gegeben werden.