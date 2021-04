So wie hier in der Kita Neusustrum sieht es zurzeit in allen Kindertagesstätten der Samtgemeinde Lathen aus: Indem sie 30 Sekunden lang an einem Stäbchen lutschen, nehmen die Kinder den sogenannten Lolli-Test für das PCR-Pooltestverfahren vor. Foto: Nils Kögler