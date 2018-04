Empfehlung - Lastwagen überrollt Radfahrer – Mann schwebt in Lebensgefahr

gn Lingen. Ein 24-Jähriger ist am Dienstagnachmittag in Lingen-Laxten bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 15.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Überführung der Bundesstraße 214 in Höhe der Hedonklinik unterwegs, als er von einem Sattelzug ohne Anhänger erfasst und überrollt wurde. Der 24-Jährige erlitt schwere Verletzungen und schwebt in Lebensgefahr. Der Lastwagenfahrer steht unter Schock. Die Überführung ist derzeit komplett gesperrt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/lastwagen-ueberrollt-radfahrer-mann-schwebt-in-lebensgefahr-232063.html